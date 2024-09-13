Почеттино: Сборной США нужно верить, что она может выиграть ЧМ-2026

Новый наставник сборной СШАвысказался о своих задачах на этом посту.

«Мой штаб хочет ставить хороший футбол. Чтобы убедить наших болельщиков поддерживать нас, важна эстетика. Мы хотим играть в хороший, атакующий футбол.

Нам нужно верить, что мы можем выиграть. Не просто выиграть матч, а выиграть чемпионат мира. Мы хотим, чтобы игроки с первого дня мыслили масштабно», — цитирует Почеттино журналист Том Богерт.

Последним клубом Почеттино был «Челси», в котором он трудился с лета 2023 года по май 2024 года. Также он работал с испанским «Эспаньолом», английскими «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом», а также французским «Пари Сен-Жермен».