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    Почеттино: Сборной США нужно верить, что она может выиграть ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная США
    Новый наставник сборной США Маурисио Почеттино высказался о своих задачах на этом посту.

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Мой штаб хочет ставить хороший футбол. Чтобы убедить наших болельщиков поддерживать нас, важна эстетика. Мы хотим играть в хороший, атакующий футбол.

    Нам нужно верить, что мы можем выиграть. Не просто выиграть матч, а выиграть чемпионат мира. Мы хотим, чтобы игроки с первого дня мыслили масштабно», — цитирует Почеттино журналист Том Богерт.

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    • Последним клубом Почеттино был «Челси», в котором он трудился с лета 2023 года по май 2024 года. Также он работал с испанским «Эспаньолом», английскими «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом», а также французским «Пари Сен-Жермен».

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