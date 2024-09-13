ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валентина Шевченко и Алекса Грассо5 самых громких апсетов в женских титульных боях UFC
  • 19:22
    • «Рубин» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд
  • 19:10
    • Месси полностью восстановился от травмы
  • 17:42
    • «Химки» объявили о подписании контракта с Джикией
  • 16:30
    • В «Реале» сообщили о продлении контракта с Луниным
  • 14:43
    • Официально: Джексон продлил контракт с «Челси»
    Все новости спорта

    Месси полностью восстановился от травмы

    Футбол MLS Интер Майами
    Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о состоянии нападающего команды Лионеля Месси.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «С Месси все в порядке. Вчера он вернулся к тренировкам. Его участие в ближайшей игре рассматривается, после тренировки определим стратегию для него, но он доступен. В нашей команде снова будет лучший игрок в мире, поэтому мы все рады этой ситуации», — цитирует Мартино ESPN.

    Напомним, что Месси вынужден был пропустить несколько матчей «Интер Майами», а также игры сборной Аргентины из-за повреждения.

    Таким образом, Лионель выйдет на поле в матче с «Филадельфией Юнион», который состоится 15 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Рубин» и «Крылья Советов» определить сильнейшего?
  • «Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Остановит ли «Боруссия» «Хайденхайм»?
  • «Боруссия» Д — «Хайденхайм». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • Минчане возьмут очередные гостевые 2 очка?
  • «Барыс» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бетис — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры