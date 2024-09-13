Месси полностью восстановился от травмы

Главный тренервысказался о состоянии нападающего команды

«С Месси все в порядке. Вчера он вернулся к тренировкам. Его участие в ближайшей игре рассматривается, после тренировки определим стратегию для него, но он доступен. В нашей команде снова будет лучший игрок в мире, поэтому мы все рады этой ситуации», — цитирует Мартино ESPN.

Напомним, что Месси вынужден был пропустить несколько матчей «Интер Майами», а также игры сборной Аргентины из-за повреждения.

Таким образом, Лионель выйдет на поле в матче с «Филадельфией Юнион», который состоится 15 сентября.