Ширер: Кейн будет играть еще три или четыре года

Экс-футболист сборнойраскрыл секрет удачной игры нападающего

«Я знаю, что Гарри говорил о желании подражать Криштиану Роналду, который забил еще больше голов на прошлой неделе в возрасте 39 лет, но срок в семь или восемь лет может давить на него. Я знаю, что Роналду все еще забивает голы, но сможет ли Кейн, надо посмотреть. Сказав это, я действительно представляю, что Гарри будет играть еще три или четыре года. Думаю, секрет в том, чтобы вокруг него были бегающие игроки.

Играя с (Энтони) Гордоном и с (Букайо) Сака, Кейн доказал, что для Англии нет никого лучше него, когда дело касается создания моментов и забивания голов. Его рекорд феноменален, и когда бы он ни играл, особенно за сборную, он никогда никого не подводил. Он сыграл свой 100-й матч и забил два гола в этот фантастический вечер. Я думаю, он может играть на этом уровне еще три или четыре года, несомненно», — сказал Ширер Goal.

В нынешнем сезоне Кейн провел за «Баварию» 3 матча, в которых отметился 2 голами и 1-й результативной передачей. На Евро-2024 нападающий провел за сборную Англии 7 встреч и забил 3 гола.