ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон МиранчукПереход через Альпы. Антон Миранчук перебрался в швейцарский «Сьон»
  • 17:13
    • Дзюба включен в заявку «Акрона» в РПЛ
  • 14:51
    • Официально: Артета продлил контракт с «Арсеналом»
    Все новости спорта

    Ширер: Кейн будет играть еще три или четыре года

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария Сборная Англии Футбол Англии
    Экс-футболист сборной Англии Алан Ширер раскрыл секрет удачной игры нападающего «Баварии» Гарри Кейна.

    Гарри Кейн — нападающий «Баварии» и сборной Англии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарри Кейн — нападающий «Баварии» и сборной Англии

    «Я знаю, что Гарри говорил о желании подражать Криштиану Роналду, который забил еще больше голов на прошлой неделе в возрасте 39 лет, но срок в семь или восемь лет может давить на него. Я знаю, что Роналду все еще забивает голы, но сможет ли Кейн, надо посмотреть. Сказав это, я действительно представляю, что Гарри будет играть еще три или четыре года. Думаю, секрет в том, чтобы вокруг него были бегающие игроки.

    Играя с (Энтони) Гордоном и с (Букайо) Сака, Кейн доказал, что для Англии нет никого лучше него, когда дело касается создания моментов и забивания голов. Его рекорд феноменален, и когда бы он ни играл, особенно за сборную, он никогда никого не подводил. Он сыграл свой 100-й матч и забил два гола в этот фантастический вечер. Я думаю, он может играть на этом уровне еще три или четыре года, несомненно», — сказал Ширер Goal.

  • Трансферный дайджест. 3 — 9 сентября
  • Будущее Родри, «Байер» потеряет защитника, а Даку может сменить команду
  • 09/09/2024

    • В нынешнем сезоне Кейн провел за «Баварию» 3 матча, в которых отметился 2 голами и 1-й результативной передачей. На Евро-2024 нападающий провел за сборную Англии 7 встреч и забил 3 гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» снова одолеет московское «Динамо» дома?
  • «Спартак» — «Динамо» М. Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Металлург» отомстит за поражение в минувший уик-энд?
  • «Нефтехимик» — «Металлург». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • ЦСКА сможет победить крепких волжан?
  • ЦСКА — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо М
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  4.67
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Остапенко — Стакушич
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры