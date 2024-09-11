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    Бен Уайт не хочет играть в сборной Англии

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    Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли сообщил, что защитник защитник «Арсенала» Бен Уайт не хочет, чтобы его вызывали в национальную команду.

    Бен Уайт
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    Бен Уайт

    «Мы говорили об этом при выборе состава. У каждого игрока, который имеет право играть за сборную Англии, есть шанс. Насколько я знаю, он попросил, чтобы с ним не связывались. Если он изменит своё мнение, то всё равно останется всё как есть сейчас.

    Я думаю, важно, чтобы у нас была реальная конкуренция на поле, и чем больше игроков мы сможем выбрать, тем лучше», — приводит слова Карсли издание BBC.

    26-летний защитник провел за сборную Англии 4 матча и не отметился результативными действиями. С 2021 года он выступает за «Арсенал». На портале Transfermarkt цена Уайта равна € 55 млн.

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