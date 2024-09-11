Бен Уайт не хочет играть в сборной Англии

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англиисообщил, что защитник защитник «Арсенала»не хочет, чтобы его вызывали в национальную команду.

«Мы говорили об этом при выборе состава. У каждого игрока, который имеет право играть за сборную Англии, есть шанс. Насколько я знаю, он попросил, чтобы с ним не связывались. Если он изменит своё мнение, то всё равно останется всё как есть сейчас.

Я думаю, важно, чтобы у нас была реальная конкуренция на поле, и чем больше игроков мы сможем выбрать, тем лучше», — приводит слова Карсли издание BBC.

26-летний защитник провел за сборную Англии 4 матча и не отметился результативными действиями. С 2021 года он выступает за «Арсенал». На портале Transfermarkt цена Уайта равна € 55 млн.