Павлюченко: Грустно, что карьера завершена

Экс-игрок «Спартака» и сборной Россиирассказал, что ему понравилось играть в матче звезд.

Команда «белых», которую тренировал Олег Романцев, победила «красных» Деяна Станковича со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Веллитон. 42‑летний Павлюченко выступал за команду «белых».

«Конечно, грусть есть, что карьера закончена. Но все через это проходят. Хорошо, что нас, ветеранов, возвращают.

Веллитон хорош. Но ему сколько лет? Он на пять лет младше меня.

Когда мы играли, было интересно. Когда вышли основные игроки, они без ворот начали играть (смеется). Мы играли лучше», — сказал Павлюченко в эфире «Матч ТВ».

Роман Павлюченко играл за красно-белых с 2003 по 2008 год. За это время три раза выиграл серебряные медали чемпионата России и один раз победил в Кубке России. Также нападающий два раза был лучшим бомбардиром чемпионата России (2006 и 2007)