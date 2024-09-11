Карсли: Не буду говорить, хочу ли стать постоянным тренером сборной Англии

Наставник сборной Англииоценил вероятность стать постоянным главным тренером национальной команды.

«Как вы можете себе представить, это испытание. Не только для меня, но и для всего персонала. Мы показали самим себе, что можем это сделать, и мы можем реализовать то, что пытаемся. Мы можем воплощать идеи в жизнь, и игроки действительно хорошо откликнулись на наши просьбы.

Означает ли это, что я хочу получить эту работу? Определённо не буду этого говорить, я полностью спокоен по поводу сложившейся ситуации. Я должен хорошо выполнять свою работу», — приводит слова Карсли ВВС.

Календарь и таблица Лиги наций

Напомним, что сборная Англии смогла набрать шесть очков в первых двух турах Лиги наций и занимает второе место в турнирной таблице своей группы.