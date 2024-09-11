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    Карсли: Не буду говорить, хочу ли стать постоянным тренером сборной Англии

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    Наставник сборной Англии Ли Карсли оценил вероятность стать постоянным главным тренером национальной команды.

    Ли Карсли
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    Ли Карсли

    «Как вы можете себе представить, это испытание. Не только для меня, но и для всего персонала. Мы показали самим себе, что можем это сделать, и мы можем реализовать то, что пытаемся. Мы можем воплощать идеи в жизнь, и игроки действительно хорошо откликнулись на наши просьбы.

    Означает ли это, что я хочу получить эту работу? Определённо не буду этого говорить, я полностью спокоен по поводу сложившейся ситуации. Я должен хорошо выполнять свою работу», — приводит слова Карсли ВВС.

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    Напомним, что сборная Англии смогла набрать шесть очков в первых двух турах Лиги наций и занимает второе место в турнирной таблице своей группы.

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