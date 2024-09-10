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    Латвия победила Фареры в Лиге наций

    Латвия — Фареры: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче второго тура группового этапа Лиги С Лиги наций сборная Латвии в родных стенах победила команду Фарерских островов со счетом 1:0.

    сборная Латвии
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    сборная Латвии

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Ренарс Варсланавс.

    Футбол. Лига наций УЕФА. C4
    Латвия — Фарерские острова 1:0
    Гол: 1:0 Ренарс Варслава (64') Латвия: Ричард Матревич, Райвис Юрковскис, Даниэль Балодис, Кристерс Тоберс, Робертс Савалниекс, Дмитрий Зеленков (Lukass Vapne, 80'), Андрей Цыганик, Янис Икаунекс (Алвис Яунземс, 90'), Ренарс Варслава (Deniss Meļņiks, 80'), Владислав Гутковский (Роберт Ульдрикис, 72'), Aleksejs Saveļjevs Фарерские острова: Бардюр А Рейнатред, Вильормур Давидсен, Андриас Эдмундссон, Йоан Эдмундссон (Мадс Боэ Миккельсен, 46'), Мейнхард Ольсен, Ханус Сёренсен, Сольви Ватнхамар (Адриан Юстинуссен, 46'), Рене Йонсен, Гуннар Ватнхамар, Йоаннес Даниэльсен, Samuel Chukwudi Предупреждение: Патур Петерсен (90 + 4')

    Календарь и таблица Лиги наций

    Таким образом, Латвия набрала три балла и поднялась на второе место в группе. У Фарер одно очко и последняя строчка.

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