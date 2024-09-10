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    Кейн: Роналду и Месси вдохновляли меня в детстве

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о своем отношении к Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Я не знаком с Криштиану лично. Мы виделись пару раз на разных мероприятиях, но он был кем-то особенным, как и Месси, на которого я равнялся в детстве.

    Они были на пике формы, когда я был подростком — вероятно, не только когда я просто любил футбол, но и когда я начал заниматься футболом и действительно хотел совершенствоваться. Они оба были для меня источником вдохновения.

    Но я думаю, что нужен голод, огромное желание и решимость, чтобы продолжать доказывать людям, что они ошибаются, и показывать себе, что ты можешь продолжать быть лучшим, чтобы можно было гордиться своими достижениями после завершения карьеры.

    Я стараюсь использовать в качестве мотивации разных игроков, особенно тех, кто старше меня. Забить более 900 голов за карьеру — это исключительное достижение, а то, как Роналду играет в таком возрасте, действительно вдохновляет. Я думаю, это мотивирует меня и помогает понять, что у меня впереди еще много лет на самом высоком уровне», — приводит слова Кейна ESPN.

    Напомним, что Криштиану Роналду сейчас выступает за саудовский «Аль-Наср», а Лионель Месси защищает цвета американского «Интер Майами».

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