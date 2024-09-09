Кларк: Шотландия проделала большую работу во встрече с Португалией

Наставник сборной Шотландиивысказался о поражении от Португалии (1:2) в матче Лиги наций.

«Мне кажется в матче было много позитивного, если не обращать внимания на результат. Мы профессионалы, поэтому обидно уйти ни с чем. Я считаю, что мы выглядели неплохо.

На таком уровне уроки суровы, но еще важно, я говорил об этом игрокам, чтобы мы не были слишком суровы к себе. Они разочарованы, но мы должны понимать какую большую работу мы проделали», — приводит пресс-служба УЕФА слова тренера.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Сборная Португалии с 6 очками возглавляет таблицу группы Лиги А. Шотландия (0 очков) идет на последней 4-й строчке.