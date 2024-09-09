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    Кларк: Шотландия проделала большую работу во встрече с Португалией

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    Наставник сборной Шотландии Стив Кларк высказался о поражении от Португалии (1:2) в матче Лиги наций.

    Стив Кларк
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    Стив Кларк

    «Мне кажется в матче было много позитивного, если не обращать внимания на результат. Мы профессионалы, поэтому обидно уйти ни с чем. Я считаю, что мы выглядели неплохо.

    На таком уровне уроки суровы, но еще важно, я говорил об этом игрокам, чтобы мы не были слишком суровы к себе. Они разочарованы, но мы должны понимать какую большую работу мы проделали», — приводит пресс-служба УЕФА слова тренера.

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    Сборная Португалии с 6 очками возглавляет таблицу группы Лиги А. Шотландия (0 очков) идет на последней 4-й строчке.

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