Нагельсман: Сборной Германии нужно развить в себе инстинкт убийцы

Главный тренер сборной Германиипрокомментировал разгромную победу над(5:0) в Лиге наций.

«Мне показалось, что в начале игры, первые пять-десять минут, мы были немного неаккуратны и сделали несколько неуместных передач. После этого мы стали доминировать, хорошо контролировали игру и создали много моментов.

Мы должны были забивать больше в первом тайме, поэтому нам нужно развить в себе инстинкт убийцы, чтобы решать исход матча раньше.

В команде царит взаимопонимание, и пока это так, мы всегда можем прибавить», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

В ближайшем матче сборная Германии сыграет 10 сентября против команды Нидерландов.