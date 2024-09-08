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    Нагельсман: Сборной Германии нужно развить в себе инстинкт убийцы

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал разгромную победу над Венгрией (5:0) в Лиге наций.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Мне показалось, что в начале игры, первые пять-десять минут, мы были немного неаккуратны и сделали несколько неуместных передач. После этого мы стали доминировать, хорошо контролировали игру и создали много моментов.

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    • Мы должны были забивать больше в первом тайме, поэтому нам нужно развить в себе инстинкт убийцы, чтобы решать исход матча раньше.

    В команде царит взаимопонимание, и пока это так, мы всегда можем прибавить», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

    В ближайшем матче сборная Германии сыграет 10 сентября против команды Нидерландов.

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