Карсли: Местами было неплохо, ребята заслуживают похвалы

Главный тренер сборной Англиивысказался о победе в матче Лиги наций против Ирландии (2:0).

«Думаю, местами было неплохо. Вы видели, как именно мы старались действовать. Ребята заслуживают похвалы, думаю, мы показали, что у нас есть настоящие таланты, и мы можем быть очень довольны "сухим" матчем.

Райс и Грилиш забили классные голы. Отличные комбинации и блестящие завершения. Думаю, в будущем они оба будут забивать еще больше. У Джека точно нет необходимости что-то нам доказывать, мы видим его качество, но сегодняшний гол пошел ему на пользу, и, надеюсь, он продолжит в том же духе.

Думаю, нужно отдать должное и Ирландии. Очень стойкая команда, они не оставили нам пространства, только во втором тайме его, возможно, стало чуть больше. Было немного трудно прорваться сквозь них, но при счете 2:0 мы стали чувствовать себя довольно комфортно», — цитирует Карсли ВВС.

Календарь и таблица Лиги наций

В следующем матче Англия встретится с Финляндия 10-го сентября, а Ирландия — с Грецией в тот же день.