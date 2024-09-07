2-й таймГермания — ВенгрияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ГерманииГермания — Венгрия. Онлайн
  • 21:02
    • Англия всухую обыграла Ирландию в матче Лиги наций
  • 19:42
    • «Спартак» по буллитам проиграл «Сочи»
  • 19:37
    • «Ак Барс» по буллитам переиграл «Торпедо»
  • 17:25
    • Официально: Артур Гомес подписал контракт с «Динамо»
    Все новости спорта

    Карсли: Местами было неплохо, ребята заслуживают похвалы

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Англии Футбол Англии
    Главный тренер сборной Англии Ли Карсли высказался о победе в матче Лиги наций против Ирландии (2:0).

    Ли Карсли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ли Карсли

    «Думаю, местами было неплохо. Вы видели, как именно мы старались действовать. Ребята заслуживают похвалы, думаю, мы показали, что у нас есть настоящие таланты, и мы можем быть очень довольны "сухим" матчем.

    Райс и Грилиш забили классные голы. Отличные комбинации и блестящие завершения. Думаю, в будущем они оба будут забивать еще больше. У Джека точно нет необходимости что-то нам доказывать, мы видим его качество, но сегодняшний гол пошел ему на пользу, и, надеюсь, он продолжит в том же духе.

    Думаю, нужно отдать должное и Ирландии. Очень стойкая команда, они не оставили нам пространства, только во втором тайме его, возможно, стало чуть больше. Было немного трудно прорваться сквозь них, но при счете 2:0 мы стали чувствовать себя довольно комфортно», — цитирует Карсли ВВС.

    Календарь и таблица Лиги наций

    В следующем матче Англия встретится с Финляндия 10-го сентября, а Ирландия — с Грецией в тот же день.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Испания одержать первую победу в Лиге наций?
  • Швейцария — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Португалия и Шотландия огорчат друг друга?!
  • Португалия — Шотландия. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Сможет ли Хорватия победить Польшу?
  • Хорватия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.33
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Португалия — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Польша
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Мертенс — Захарова
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Цуренко — Лис
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Блинкова — Соррибес-Тормо
  • Теннис
  • Послезавтра в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры