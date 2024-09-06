Тренировку сборной России в Ханое перенесли на резервное поле

Вечернюю тренировку сборнойперенесли на резервное поле из‑за сложных погодных условий в Ханое.

Ранее стало известно, что во Вьетнаме, где сборная России проводит сентябрьский сбор, резко ухудшается погода.

За сутки до матча сборной России против команды Таиланда в Ханое начался сильный ливень. В день игры ожидается тайфун «Яги», который может стать самым сильнейшим в городе за последние несколько лет.

Изначально планировалось, что в пятницу занятия должны были пройти на стадионе «Ми Динь», где на субботу запланирована игра с Таиландом, однако позже открытую тренировку перенесли на поле рядом со стадионом, сообщает «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Таиланда должен состояться 7 сентября в Ханое, начало запланировано на 16:00 мск.

Напомним, 5 сентября сборная России одержала победу над командой Вьетнама.