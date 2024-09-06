Аргентина без Месси разгромила Чили

В 7-м туре отбора на чемпионат мира 2026 года в южноамериканской зонеуверенно победила— 3:0.

На 48-й минуте счет открыл Алексис Мак Аллистер с передачи нападающего Хулиана Альвареса.

На 48-й минуте преимущество увеличил Джовани Ло Чельсо.

Точку в матче на 90+1-й минуте поставил форвард Пауло Дибала. Отметим, что в составе сборной Аргентины не было ее капитана Лионеля Месси, который не был вызван на сентябрьские матчи.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Аргентина — Чили 3:0 Голы: 1:0 Алексис Мак Аллистер (48'), 2:0 Хулиан Альварес (84'), 3:0 Пауло Дибала (90 + 1') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес (Маркос Акунья, 79'), Науэль Молина, Родриго Де Пауль, Алексис Мак Аллистер (Пауло Дибала, 79'), Энцо Фернандес, Николас Гонсалес (Джовани Ло Чельсо, 51'), Хулиан Альварес (Валентин Кастеллано, 89'), Лаутаро Мартинес (Алехандро Гарначо, 79') Чили: Габриэль Ариас, Томас Гальдамес (Eugenio Mena, 72'), Пауло Диас, Матиас Каталан, Маурисио Исла, Марселино Нуньес (Williams Alarcon, 61'), Родриго Эчеверрия (Claudio Baeza, 72'), Дарио Осорио, Виктор Давила (Carlos Palacios, 61'), Эдуардо Варгас (Бен Бреретон, 79'), Felipe Loyola Предупреждения: Родриго Де Пауль (30'), Марселино Нуньес (39'), Виктор Давила (40'), Пауло Диас (65'), Джовани Ло Чельсо (71')

За Чили сыграли два футболиста РПЛ — нападающий Виктор Давила из ЦСКА и защитник Томас Гальдамес из «Крыльев Советов», они оба вышли в старте.

После 7 туров Аргентина уверенно лидирует с 18 очками. Чили с 5 очками на 9-й строчке.