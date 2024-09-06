ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев Не почувствовали. Сборная России легко разобралась с Вьетнамом
  • 08:50
    • Аргентина без Месси разгромила Чили
  • 08:42
    • Бруну Лаже возглавил «Бенфику»
  • 08:05
    • Соболенко стала финалисткой US Open
    Все новости спорта

    Аргентина без Месси разгромила Чили

    Футбол Латинская Америка Сборная Аргентины Сборная Чили
    В 7-м туре отбора на чемпионат мира 2026 года в южноамериканской зоне Аргентина уверенно победила Чили — 3:0.

    Пауло Дибала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пауло Дибала

    На 48-й минуте счет открыл Алексис Мак Аллистер с передачи нападающего Хулиана Альвареса.

    На 48-й минуте преимущество увеличил Джовани Ло Чельсо.

    Точку в матче на 90+1-й минуте поставил форвард Пауло Дибала. Отметим, что в составе сборной Аргентины не было ее капитана Лионеля Месси, который не был вызван на сентябрьские матчи.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Аргентина — Чили 3:0
    Голы: 1:0 Алексис Мак Аллистер (48'), 2:0 Хулиан Альварес (84'), 3:0 Пауло Дибала (90 + 1') Аргентина: Дамиан Эмилиано Мартинес, Николас Отаменди, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес (Маркос Акунья, 79'), Науэль Молина, Родриго Де Пауль, Алексис Мак Аллистер (Пауло Дибала, 79'), Энцо Фернандес, Николас Гонсалес (Джовани Ло Чельсо, 51'), Хулиан Альварес (Валентин Кастеллано, 89'), Лаутаро Мартинес (Алехандро Гарначо, 79') Чили: Габриэль Ариас, Томас Гальдамес (Eugenio Mena, 72'), Пауло Диас, Матиас Каталан, Маурисио Исла, Марселино Нуньес (Williams Alarcon, 61'), Родриго Эчеверрия (Claudio Baeza, 72'), Дарио Осорио, Виктор Давила (Carlos Palacios, 61'), Эдуардо Варгас (Бен Бреретон, 79'), Felipe Loyola Предупреждения: Родриго Де Пауль (30'), Марселино Нуньес (39'), Виктор Давила (40'), Пауло Диас (65'), Джовани Ло Чельсо (71')

    За Чили сыграли два футболиста РПЛ — нападающий Виктор Давила из ЦСКА и защитник Томас Гальдамес из «Крыльев Советов», они оба вышли в старте.

    После 7 туров Аргентина уверенно лидирует с 18 очками. Чили с 5 очками на 9-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция не пощадит итальянцев
  • Франция — Италия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Покончит ли Казахстан со своими неудачами?
  • Казахстан — Норвегия. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Зрителям скучать не придется?
  • Бразилия — Эквадор. Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Франция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бразилия — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бельгия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.20
  • Прогноз на матч Синнер — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Россия — Таиланд
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Нидерланды — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры