«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: счет матча 0:1, обзор голов

«Динамо» Махачкала Фото: t.me/dinmx
Единственный гол в этом матче забил полузащитник гостей Абакар Гаджиев на 44-й минуте.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Крылья Советов — Динамо Мх 0:1
Гол: 0:1 Абакар Гаджиев (44') Крылья Советов: Сергей Песьяков, Фернандо Костанца, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Роман Ежов, Сергей Бабкин, Максим Витюгов, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов, Galdames T., Orozco F. Динамо Мх: Давид Волк, Александр Сандрачук, Темиркан Сундуков, Нардин Мулахусейнович, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Абакар Гаджиев, Гамид Агаларов, Tabidze J., Mrezigue H., Hosseinnejad M. Предупреждения: Валентин Пальцев (37'), Никита Глушков (46'), Александр Солдатенков (71'), Александр Сандрачук (81'), Игорь Дмитриев (90+4')
После этого поединка махачкалинское «Динамо» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 8-ю очками в активе. «Крылья Советов» — на 10-й позиции (6 баллов).