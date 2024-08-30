Судейская бригада Безбородова обслужит матч «Локомотив» — «Краснодар» в РПЛ

31 августа (суббота)
«Химки» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Хамид Талаев, Дмитрий Семёнов; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Артём Любимов; AVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Александр Гвардис.
«Пари НН» — «Зенит»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Французов.
«Спартак» — «Рубин»: судья — Сергей Карасёв, помощники судьи — Арам Петросян, Алексей Ермилов; резервный судья — Егор Егоров; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Юрий Баскаков.
«Ахмат» — «Акрон»: судья — Роман Сафьян, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Павел Новиков; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.
1 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Артём Чистяков; AVAR — Владимир Москалёв; инспектор — Алексей Резников.
«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: судья — Сергей Чебан, помощники судьи — Андрей Болотенков, Артём Перов; резервный судья — Евгений Кукуляк; VAR — Артур Фёдоров; AVAR — Артём Любимов; инспектор — Сергей Мартынов.
«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Евгений Буланов; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Ростов» — «Факел»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Максим Гаврилин, Максим Белокур; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Виталий Мешков; инспектор — Виктор Кулагин.
После 6-и туров в РПЛ «Локомотив» занимает 1-е место в таблице с 15-ю очками в активе. На 2-й позиции — «Зенит» (14 баллов), а 3-ку лидеров замыкает «Краснодар» (12).