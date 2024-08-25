Тренер «Ювентуса» Мотта: Мы твердо стоим на земле после первого тура чемпионата

Главный тренервысказался о своей работе в «старой синьоре».

«Мы твёрдо стоим на земле после первого тура чемпионата. Завтра нас ждёт встреча с командой, которая находится в хорошей форме после победы над одним из главных претендентов на скудетто. Мы играли дома с "Комо", показали хороший футбол и добились хорошего результата. Завтра ожидаю другую историю, и мы должны быть готовы ко всему.

Если смотреть снаружи, то всё может выглядеть иначе, но изнутри моя жизнь прекрасна. Я рано встаю с большой энергией и энтузиазмом, чтобы прийти на тренировку. Я встречаюсь с фантастическими людьми, у которых такой же энтузиазм. Я встречаюсь с ребятами, которые приходят с огромным желанием совершенствоваться», — приводит слова Мотты Mundo Deportivo.

В следующем матче «Ювентус» сыграет против «Вероны» в рамках 2-го тура итальянской Серии А завтра, 26-го августа в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.