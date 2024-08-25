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    Тренер «Ювентуса» Мотта: Мы твердо стоим на земле после первого тура чемпионата

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    Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта высказался о своей работе в «старой синьоре».

    Тьяго Мотта — главный тренер «Ювентуса»
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    Тьяго Мотта — главный тренер «Ювентуса»

    «Мы твёрдо стоим на земле после первого тура чемпионата. Завтра нас ждёт встреча с командой, которая находится в хорошей форме после победы над одним из главных претендентов на скудетто. Мы играли дома с "Комо", показали хороший футбол и добились хорошего результата. Завтра ожидаю другую историю, и мы должны быть готовы ко всему.

    Если смотреть снаружи, то всё может выглядеть иначе, но изнутри моя жизнь прекрасна. Я рано встаю с большой энергией и энтузиазмом, чтобы прийти на тренировку. Я встречаюсь с фантастическими людьми, у которых такой же энтузиазм. Я встречаюсь с ребятами, которые приходят с огромным желанием совершенствоваться», — приводит слова Мотты Mundo Deportivo.

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