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    «Ювентус» устроит шоу на поле «Вероны»?

    «Верона» — «Ювентус». Ставка (к. 2.94) и прогноз на чемпионат Италии 26 августа 2024 года

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    Самюэль Мбангула
    «Ювентус» сыграет на выезде против «Вероны» в рамках второго тура итальянской Серии А. Матч пройдет 26 августа, начало — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Августа 2024 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 21:45 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
    •

    «Верона»

    Турнирное положение: «Верона» по итогам первого тура входит в топ-5.

    Последние матчи: на прошлой неделе «Верона» одержала сенсационную победу над «Наполи».

    Верона — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    Команда Паоло Дзанетти, по сути, прошлась катком по неаполитанскому клубу — 3:0.

    Любопытно, что перед этим «Верона» успела вылететь из Кубка Италии, уступив на своем поле скромной «Чезене» (1:2).

    Не сыграют: все основные футболисты готовы принять участие в матче.

    Состояние команды: убедительная победа «Вероны» над «Наполи» действительно стала большим сюрпризом. На фоне неудачной игры с «Чезеной» сложно было представить, что «джаллоблу» настолько уверенно проведут встречу с чемпионом позапрошлого сезона.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Что интересно, все три гола «Верона» забила во втором тайме, а одним из главных героев стал Дани Москера — колумбиец оформил дубль.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: «Ювентус» тоже входит в топ-5 после первого игрового дня.

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    • Последние матчи: «Старая синьора» начала новую кампанию с разгромной победы над «Комо» — 3:0.

    Примечательно, что перед этим у «Ювентуса» была серия из трех матчей без побед. Это были всего лишь товарищеские матчи, но болельщики все равно напряглись. Как оказалось, всё под контролем.

    Не сыграют: Аркадиуш Милик, Кефрен Тюрам, Филип Костич и Тимоти Веа.

    Состояние команды: вопреки ожиданиям, «Ювентус» оставил очень приятное впечатление в первом официальном матче под руководством Тиаго Мотты.

    «Юве» шикарно сыграл в атаке и вообще ничего не позволил сопернику около своих ворот.

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    Выводы пока рано делать, но так и хочется сказать, что при Максе Аллегри тиффози туринского клуба даже не могли мечтать о столь сбалансированном футболе.

    Кажется, в новом сезоне «Ювентус» снова будет серьезным претендентом на Скудетто.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне матч между этими командами на поле «Вероны» завершился вничью — 2:2

    • При этом «Ювентус» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против «Вероны»

    • Только в одном из пяти предыдущих матчей между этими командами зашла ставка на «обе команды забьют»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Верону» в этом матче можно поставить за 5.00, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Ювентуса» — за 1.72.

    Прогноз: обе команды здорово сыграли в первом туре, но есть подозрение, что «Верона», в отличие от «Юве», не сможет регулярно демонстрировать такой уровень.

    Наше мнение — «Старая синьора» наберет три очка на «Маркантонио Бентегоди».

    Рекомендуемая ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1,5) за 2.94.

    Прогноз: «Юве» Мотты, как и его «Болонья», похоже, тоже будет непробиваемой стеной для многих клубов Серии А. Не факт, что хозяев порадуют местных болельщиков хотя бы одним голом.

    Ставка: «Верона» не забьет за 2.18.

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