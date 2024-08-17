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    «Астон Вилла» на чужом поле обыграла «Вест Хэм» в матче АПЛ

    «Вест Хэм» — «Астон Вилла»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Астон Вилла» одолела «Вест Хэм» (2:1) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол «львы» забили уже на 4-й минуте. Полузащитник команды Амаду Онана попал точно в левый угол ворот после розыгрыша углового.

    «Вест Хэм» сумел сравнять счет на 37-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота «Астон Виллы», а полузащитник «молотобойцев» Лукас Пакета успешно реализовал одиннадцатиметровый удар.

    «Львы» вновь вышли вперед благодаря голу Джона Дурана на 79-й минуте. Нападающий команды попал точно в правый угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Астон Вилла 1:2
    Голы: 0:1 Амаду Онана (4'), 1:1 Лукас Пакета (пенальти) (37'), 1:2 Джон Дуран (79') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль (Жан-Клер Тодибо, 85'), Константинос Мавропанос, Макс Килман, Эмерсон, Родригес Гидо (Дэнни Ингс, 85'), Лукас Пакета (Джеймс Уорд-Праус, 74'), Мохаммед Кудус, Майкл Антонио (Никлас Фуллкруг, 73'), Джаррод Боуэн (Крисенсио Саммервилл, 73'), Tomas Soucek Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь (Ян Матсен, 74'), Пау Торрес, Эзри Конса, Джон МакГинн (Джейкоб Рэмси, 62'), Юри Тилеманс, Амаду Онана, Мэтти Кэш (Коста Неделькович, 82'), Олли Уоткинс (Джон Дуран, 62'), Морган Роджерс, Леон Бэйли (Jaden Philogene, 74') Предупреждения: Леон Бэйли (8'), Лукас Пакета (31'), Jaden Philogene (90')

    В следующем матче АПЛ «Астон Вилла» сыграет против «Арсенала» 24-го августа, а «Вест Хэм» встретится в тот же день с «Кристал Пэлас».

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