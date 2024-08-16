«Сочи» объявил о переходе Писарского

сообщил о подписании нападающего «Крыльев Советов»

За сочинский клуб 28-летний футболист будет выступать на правах аренды. Соглашение рассчитано до июня 2025 года.

«Крылья Советов» приобрели Писарского в начале 2023 года у «Оренбурга». С тех пор он провел 40 матчей и забил семь мячей.

Transfermarkt оценивает стоимость Писарского в один миллион евро.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги после пяти туров.

Напомним, ранее сообщалось, что «Крылья Советов» могут подписать экс-капитана сборной России Артема Дзюбу.