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    Черчесов: Есть сомнения, что Маркиньос и Абена усилят «Спартак»

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    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов считает, что бразилец Маркиньос не усилит «Спартак».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Такого же мнения Черчесов придерживается по поводу защитника Миенти Абена, который в ближайшее время тоже может перейти из «Ференцвароша» в «Спартак».

    Маркиньос и Абена ранее играли под руководством Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

    «Хотелось бы ошибиться, но у меня, как хорошо знающего обоих, есть в этом сомнения.

    "Спартак" для меня не чужой, это понятно. Но с его новым руководством деловых контактов раньше не происходило.

    Хотя вот недавно был случай: возникла ситуация, в которой довелось поговорить с генеральным директором Олегом Малышевым — перед контрольным матчем "Актобе" со "Спартаком".

    Там возникли кое-какие организационные вопросы, и меня попросили пообщаться именно с Малышевым — тогда он оказался очень четок и конструктивен, все решилось быстро и профессионально.

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    • В итоге тот спарринг стал для москвичей хорошим этапом подготовки к сезону, а для казахстанской команды — интересным опытом», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

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