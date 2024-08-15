Черчесов: Есть сомнения, что Маркиньос и Абена усилят «Спартак»

Главный тренер сборной Казахстанасчитает, что бразилецне усилит

Такого же мнения Черчесов придерживается по поводу защитника Миенти Абена, который в ближайшее время тоже может перейти из «Ференцвароша» в «Спартак».

Маркиньос и Абена ранее играли под руководством Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

«Хотелось бы ошибиться, но у меня, как хорошо знающего обоих, есть в этом сомнения.

"Спартак" для меня не чужой, это понятно. Но с его новым руководством деловых контактов раньше не происходило.

Хотя вот недавно был случай: возникла ситуация, в которой довелось поговорить с генеральным директором Олегом Малышевым — перед контрольным матчем "Актобе" со "Спартаком".

Там возникли кое-какие организационные вопросы, и меня попросили пообщаться именно с Малышевым — тогда он оказался очень четок и конструктивен, все решилось быстро и профессионально.

В итоге тот спарринг стал для москвичей хорошим этапом подготовки к сезону, а для казахстанской команды — интересным опытом», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».