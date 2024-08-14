Уолкер прокомментировал переход Альвареса в «Атлетико»

Капитан «Манчестер Сити»прокомментировал переход форварда

Ранее футболист сменил АПЛ на испанскую Примеру, подписав контракт с мадридским «Атлетико».

«Хулиана будет не хватать. Он был феноменален, когда заменял травмированного Эрлинга Холанда. Альварес добился выдающихся для своего возраста успехов. И, конечно, в первую очередь он отличный парень. Думаю, иногда он чувствовал, что должен играть чаще. Он был на вторых ролях из-за Холанда, и теперь ему предстоит многое доказать в "Атлетико".

Замена Альваресу? У нас по-прежнему есть Холанд. Что бы ни случилось до закрытия трансферного окна, я уверен, что клуб примет верное решение. Мы не будем жаловаться, если новый форвард так и не появится, ведь мы уже провели пару сезонов без ярко выраженного нападающего», — приводит слова Уолкера City Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

В прошлом сезоне Уолкер в 54-х матчах забил 19 мячей и сделал 13 голевых передач.