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    Рахимов: «Зенит» обладает классом, чтобы наказать нас за ошибку

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал матча против «Зенита» (0:1) в Кубке России.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Скорости у "Зенита" во втором тайме стали выше. Может, мы потеряли больше мячей, чем нужно. Конечно, "Зенит" будет добавлять, что‑то пытаться изменить в игре, это нормально. Да, мы допустили одну оплошность. Хотя мы говорили, что нельзя терять надежность. К сожалению, мы ошибку допустили и увидели, что "Зенит" обладает классом, чтобы наказать нас за эту ошибку.

    Свое мы, к сожалению, не использовали. Это то поражение, когда обидно, но после которого мы можем держать голову высоко поднятой. Мы проиграли, показав очень хороший футбол. Это игра, многое может произойти, но свои моменты нужно просто реализовать. Мы этого не сделали, но по игре мы ни в чем не уступали. Я поблагодарил команду за желание и азарт. Думаю, болельщики получили удовольствие», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    «Зенит» после этого стал единоличным лидером группы с 6 очками, у «Рубина» осталось три очка, он пока идет вторым.

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