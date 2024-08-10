Форвард «Локомотива»: Команда старается, бьется, нет равнодушных

Нападающийвысказался о победе своей команды в матче 4-го тура РПЛ с махачкалинским(2:0).

«Самое главное — мы победили. Все недочёты, которые были, мы будем анализировать на теориях. Команда старается, бьётся, нет равнодушных. Отсюда результат, все отрабатывают на сто процентов, футбольный бог на нашей стороне.

Батраков и Раков прекрасно выходят на замену и в старте, это добавляет энергии, они набираются уверенности. Лёша Батраков в каждом матче делает результативное действие — красавчик. Двигаемся дальше», — приводит слова Воробьёва «Советский спорт».

После этого матча «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. В следующем матче «железнодорожники» сыграют против «Оренбурга» 13-го августа в рамках Кубка России.