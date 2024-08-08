Актюркоглу хочет получать в «Спартаке» 4,5 млн евро в год

Полузащитник «Галатасарая» и сборной Турциипочти договорился сооб условиях личного контракта.

По информации Gala Haber, Актюркоглу хочет зарабатывать в «Спартаке» 4,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Кроме того, турецкий футболист выдвинул серьезные финансовые требования по премиальным.

Источник утверждает, что Актюркоглу хочет получать 5 тысяч евро за каждый проведенный матч (90 минут на поле) и 3 тысячи евро за матч, в котором он сыграет как минимум 60 минут.

Керем также просит по 100 тысяч евро за каждые 10 голов и 10 результативных передач. В случае победы в РПЛ или Кубке России он хочет получить бонус в размере 350 тысяч и 150 тысяч евро соответственно.

Сторона Актюркоглу настаивает на том, чтобы в контракт игрока была включена сумма отступных в размере 20 миллионов евро для клубов, участвующих в Лиге чемпионов.

Transfermarkt оценивает стоимость Актюркоглу в 15 миллионов евро.

Напомним, ранее агент Актюркоглу подтвердил слухи о возможном переходе игрока в «Спартак».