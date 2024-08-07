ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур Алексанян выигрывал Олимпиаду еще в 2016 году7 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 09:16
    • Хачанов вышел во второй круг турнира в Монреале
  • 13:57
    • Журналист Карпов: Агент Соболева хочет заработать кучу бабла на переходе игрока в «Зенит»
  • 13:45
    • «Спартак» до конца лета может приобрести еще одного дорогостоящего игрока
  • 13:35
    • «ПСЖ» заплатит 40 млн евро за защитника «Айнтрахта»
  • 13:31
    • Головин получил повреждение лодыжки
    Все новости спорта

    Журналист Карпов: Агент Соболева хочет заработать кучу бабла на переходе игрока в «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак Зенит РПЛ Футбол России Трансферы
    Журналист Иван Карпов высказался о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

    Александр Соболев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Соболев

    «Паша Андреев (агент Соболева — прим.) мечтает сделать сделку Соболева в "Зенит", очевидно.

    По моей информации, в агентстве Паши существовала целая программа, то есть целый план по тому, как перевести из одного места в другое прекрасного футболиста Сашу Соболева. И заработать на этом кучу бабла, что абсолютно нормально, я подчеркиваю.

    Конечно же, он этого хочет. Что он об этом думает? Ну, думает, что помешали ему, наверное, в том числе и мои публикации, что Саша попал в ситуацию, в которой "Лукойл", возможно, демонстрирует яйца.

    И здесь очень важный момент. Для "Лукойла" и для "Спартака" принципиально важно показать рынку, что вот так, как делает Саша Соболев, со "Спартаком" поступать нельзя», — сказал Карпов в эфире «Коммент.Шоу».

  • На перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву
  • Последняя информация о возможном трансфере Александра Соболева в «Зенит»
  • 23/07/2024

    • Напомним, «Спартак» отстранил Соболева от первой команды после того, как игрок сообщил, что хочет перейти в «Зенит».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Аякс» зацепиться за результат на чужом поле?
  • «Панатинаикос» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Игра в Португалии принесет верхи
  • «Брага» — «Серветт». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Пушкаш Академия» увезёт победу из Армении?
  • «Арарат-Армения» — «Пушкаш Академи». Прогноз и ставки
  • 2.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.95
  • Экспресс дня 7 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Аякс
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Брага — Серветт
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.92
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Пушкаш Академи
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Ордабасы — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шаповалов — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сент-Миррен — Бранн
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Линкольн
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сент-Патрикс — Сабах
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры