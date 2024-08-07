Журналист Карпов: Агент Соболева хочет заработать кучу бабла на переходе игрока в «Зенит»

Журналиствысказался о возможном переходе нападающего «Спартака»

«Паша Андреев (агент Соболева — прим.) мечтает сделать сделку Соболева в "Зенит", очевидно.

По моей информации, в агентстве Паши существовала целая программа, то есть целый план по тому, как перевести из одного места в другое прекрасного футболиста Сашу Соболева. И заработать на этом кучу бабла, что абсолютно нормально, я подчеркиваю.

Конечно же, он этого хочет. Что он об этом думает? Ну, думает, что помешали ему, наверное, в том числе и мои публикации, что Саша попал в ситуацию, в которой "Лукойл", возможно, демонстрирует яйца.

И здесь очень важный момент. Для "Лукойла" и для "Спартака" принципиально важно показать рынку, что вот так, как делает Саша Соболев, со "Спартаком" поступать нельзя», — сказал Карпов в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, «Спартак» отстранил Соболева от первой команды после того, как игрок сообщил, что хочет перейти в «Зенит».