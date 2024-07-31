2-й таймСпартак — ДинамоОнлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред Угальде«Спартак» — «Динамо». Онлайн
  • 19:14
    • Мирра Андреева и Диана Шнайдер будут играть в четвертьфинале Олимпиады в Париже
  • 19:08
    • Медведев покидает Олимпиаду в Париже
  • 20:11
    • «Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России
  • 19:39
    • Грузин Лаша Бекаури стал олимпийским чемпионом в дзюдо в весе до 90 кг
  • 19:32
    • Австралийка Фокс завоевала золото в каноэ на Олимпиаде
    Все новости спорта

    «Краснодар» — ЦСКА: стартовые составы на матч Кубка России

    «Краснодар» — ЦСКА: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Краснодар ЦСКА
    Появились стартовые составы на игру первого тура группового этапа Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

    Виктор Давила
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Давила

    «Краснодар»: Агкацев, Олусегун, Кайо, Арутюнян, Эктов, Кастаньо, Ленини, Козлов, Батчи, Мозес, Кордоба.

    Запасные: Дюпин, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Черников, Газинский, Виктор Са, Кривцов, Сперцян, Смолов.

    ЦСКА: Тороп, Гайич, Роша, Агапов, Лукин, Мойзес, Бистрович, Кисляк, Глебов, Койта, Давила.

    Запасные: Акинфеев, Боков, Келвен, Дивеев, Круговой, Чурилов, Бандикян, Жемалетдинов, Обляков, Мусаев, Шуманский, Гайч.

    Игра пройдет на «Арене Краснодар», начало — в 21.00 мск. Прогноз на эту встречу можно посмотреть по ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ЦСКА обуздать проблемных «быков»?
  • «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.87
    •
  • «Динамо» Киев повторит успех первой игры?
  • «Партизан» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • «Лудогорец» снова переиграет минчан?
  • «Динамо» Минск — «Лудогорец». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.87
  • Прогноз на матч Краснодар — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Партизан — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ахмат — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Астана — Милсами
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.62
  • Экспресс дня 1 августа
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры