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    Тихонов: За что платить Соболеву деньги, если он думает о «Зените»?

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    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался об отстранении нападающего «Спартака» Александра Соболева от тренировок с первой командой.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    «В первую очередь нужно понимать, как все было на самом деле. Если он действительно подошел к тренеру и заявил, что плохо играл, потому что все мысли у него о переходе в "Зенит", тогда вопросов нет...

    Если он думает о "Зените" и не может тренироваться. Здесь руководству нужно принимать решение, что и как нужно дальше делать! А стоит ли в таком случае платить зарплату, если игрок не тренируется? Станкович пошел ему на уступки, хотя мог сказать: "Тренируйся [с основой], пока все не решится". Не знаю, как все было на самом деле, — но если так, как описано в прессе, то за что Соболеву платить деньги?

    Или ты работаешь и помогаешь "Спартаку", или не получаешь зарплату. Это же логично. Я к Соболеву отношусь очень хорошо, знаю, как он выглядит, когда хочет играть. Он забивает и помогает "Спартаку". Но пока переход не состоялся, ты должен тренироваться и играть. Все остальное — отмазки. А тренер пошел на уступки», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

    Ранее была информация, что Соболев может перебраться в стан «Зенита».

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