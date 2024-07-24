Тихонов: За что платить Соболеву деньги, если он думает о «Зените»?

Главный тренервысказался об отстранении нападающегоот тренировок с первой командой.

«В первую очередь нужно понимать, как все было на самом деле. Если он действительно подошел к тренеру и заявил, что плохо играл, потому что все мысли у него о переходе в "Зенит", тогда вопросов нет...

Если он думает о "Зените" и не может тренироваться. Здесь руководству нужно принимать решение, что и как нужно дальше делать! А стоит ли в таком случае платить зарплату, если игрок не тренируется? Станкович пошел ему на уступки, хотя мог сказать: "Тренируйся [с основой], пока все не решится". Не знаю, как все было на самом деле, — но если так, как описано в прессе, то за что Соболеву платить деньги?

Или ты работаешь и помогаешь "Спартаку", или не получаешь зарплату. Это же логично. Я к Соболеву отношусь очень хорошо, знаю, как он выглядит, когда хочет играть. Он забивает и помогает "Спартаку". Но пока переход не состоялся, ты должен тренироваться и играть. Все остальное — отмазки. А тренер пошел на уступки», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Ранее была информация, что Соболев может перебраться в стан «Зенита».

В первом матче нового сезона РПЛ Соболев отыграл 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.