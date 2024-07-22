«Ротор» — «Торпедо»: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

Игорь Горбунов Фото: torpedo.ru
На 17-й минуте счет открыл открыл полузащитник автозаводцев Игорь Горбунов, а голевую передачу ему отдал Данил Шамкин.
«Ротор» смог сравнять счет на 66-й минуте после точного удара новичка клуба Евгения Болотова.
В третьем туре «Ротор» сыграет дома с «Арсеналом», а «Торпедо» будет гостить у «Енисея».
Футбол. Россия. Первая лига
Ротор — Торпедо 1:1
Голы: 0:1 Игорь Горбунов (17'), 1:1 Евгений Болотов (66') Ротор: Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Chagrov N., Morozov V., Prishchepa D., Pyatkin I., Shvetsov M., Tyurin V., Zavezen Y. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Максим Максимов, Даниил Шамкин, Chervyakov R. Предупреждения: Zavezen Y. (45+1'), Глеб Шевченко (66')