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    «Ротор» и «Торпедо» сыграли вничью

    «Ротор» — «Торпедо»: счет матча 1:1 (0:1), обзор голов

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    В матче 2-го тура Первой лиги по футболу волгоградский «Ротор» сыграл вничью с московским «Торпедо» — 1:1.

    Игорь Горбунов
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    Игорь Горбунов

    На 17-й минуте счет открыл открыл полузащитник автозаводцев Игорь Горбунов, а голевую передачу ему отдал Данил Шамкин.

    «Ротор» смог сравнять счет на 66-й минуте после точного удара новичка клуба Евгения Болотова.

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    В третьем туре «Ротор» сыграет дома с «Арсеналом», а «Торпедо» будет гостить у «Енисея».

    Футбол. Россия. Первая лига
    Ротор — Торпедо 1:1
    Голы: 0:1 Игорь Горбунов (17'), 1:1 Евгений Болотов (66') Ротор: Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Михаил Мальцев, Chagrov N., Morozov V., Prishchepa D., Pyatkin I., Shvetsov M., Tyurin V., Zavezen Y. Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Игорь Горбунов, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Максим Максимов, Даниил Шамкин, Chervyakov R. Предупреждения: Zavezen Y. (45+1'), Глеб Шевченко (66')
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