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    Феликс может перейти в клуб АПЛ

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    Атакующий полузащитник Жоау Феликс покинет мадридский «Атлетико» до начала нового сезона.

    Жоау Феликс
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    Жоау Феликс

    По информации The Guardian, португальский футболист может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Феликс попал в список трансферных целей «Астон Виллы».

    В клубе из Бирмингема рассматривают Жоау в качестве замены для Муссы Диаби, который близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад» за 60 миллионов евро.

    В сезоне-2023/2024 Феликс выступал на правах аренды за «Барселону».

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    Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Феликса в 30 миллионов евро.

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