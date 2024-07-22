Феликс может перейти в клуб АПЛ

Атакующий полузащитникпокинет мадридскийдо начала нового сезона.

По информации The Guardian, португальский футболист может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Феликс попал в список трансферных целей «Астон Виллы».

В клубе из Бирмингема рассматривают Жоау в качестве замены для Муссы Диаби, который близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад» за 60 миллионов евро.

В сезоне-2023/2024 Феликс выступал на правах аренды за «Барселону».

В АПЛ Феликс играл во второй половине сезоне-2022/2023 на правах аренды за лондонский «Челси».

Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего Феликса в 30 миллионов евро.