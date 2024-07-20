Воробьев: Безусловно счастлив, что получился такой дебют

Нападающийподелился эмоциями от победы над(3:2) в 1-м туре РПЛ.

«Безусловно счастлив, что получился такой дебют. Отдали много эмоций в первом матче сезона, но главное, что победили. Будем разбирать ошибки, почему пропустили два гола, и стараться это исправить. Думаю, главное — играть на ноль в обороне, а в атаке что-нибудь придумаем.

Надо должное "Акрону" — они выглядели неплохо для дебюта. У них были опасные атаки, но для нас главное — конечный результат, который сегодня на нашей стороне.

Пошёл вынос, зацепился за мяч. Знал, что Серый там должен находиться. Поднял голову — увидел его и отдал, а он прекрасно реализовал момент», — цитирует Воробьева «Чемпионат».

В следующем матче российской Премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Динамо» 27-го июля. «Акрон» в тот же день встретится с «Факелом».