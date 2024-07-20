«Локомотив» — «Акрон»: счет матча 3:2, обзор голов

Первый гол в этом матче забили «железнодорожники» на 29-й минуте. Нападающий команды Сергей Пиняев получил передачу в штрафной соперника и вышел один на один с голкипером и поразил ворота — 1:0.
«Акрону» удалось сравнять счет на 36-й минуте. Форвард команды Солтмурад Бакаев удачно пробил из-под защитника низом, мяч оказался в воротах.
Спустя всего 2 минуты «Локомотив» снова вышел вперед благодаря голу полузащитника команды Алексея Батракова. Игрок пробил в падении и попал точно в ворота — 2:1.
Спустя еще 2 минуты «Акрон» вновь сравнял счет. На сей раз отличился нападающий тольяттинцев Абу-Саид Эльдарушев, который сильно пробил и попал точно под дальнюю штангу.
Во 2-м тайме команды забили только 1 гол. Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев на 79-й минуте сделал рывок и подстроился под передачу соперника — 3:2.
В следующем матче российской Премьер-лиги «Локомотив» сыграет против «Динамо» 27-го июля. «Акрон» в тот же день встретится с «Факелом».