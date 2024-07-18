Колосков: Матчи с Таиландом и Вьетнамом? Я против принципа игры с кем попало

Почетный президент РФСвысказался о возможном участии сборной России в международном турнире вместе с командами Вьетнама и Таиланда.

«Этот вопрос должен решать Карпин. Конечно, я против того, чтобы играть просто ради того, чтобы играть, с кем попало. Всё остальное — дело тренера. У меня есть сомнения не только касательно этого турнира, но и в целом обобщаю. Я против принципа игры с кем попало.

Я вообще не знаю, что это за Таиланд такой как команда, а Вьетнам — тем более. Понятно, что это слабейшие команды на азиатском континенте, но у тренера своё видение», — цитирует Колоскова «Советский спорт».

Российские клубы и сборные на данный момент отстранены от международных турниров.