ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико Уильямс (сборная Испании, в центре)Дневник Евро. Испания — чемпион, рекорды Ямаля, сэйв Ольмо, неудача Кейна и шесть лучших бомбардиров
  • 23:55
    • Сборная Испании — чемпион Европы-2024
    Все новости спорта

    Саутгейт: Испания была лучшей командой на этом Евро

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Англии Футбол Англии
    Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о поражении от Испании (1:2) в финале Евро-2024. Он отметил, что гордится подопечными.

    Гарет Саутгейт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гарет Саутгейт

    «Испания была лучшей командой на этом Евро. Мы плохо держали мяч, но оставались в деле до последних минут. Я опустошен. Футболисты играли невероятно, я очень ими горжусь. Нам просто немного не хватило.

    У нас были шансы, мы могли сравнять счет в концовке. Впрочем, не уверен, что мы были хороши все 90 минут матча», — приводит официальный сайт УЕФА слова Саутгейта.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Напомним, сборная Англии проиграла в финале Евро и в 2021 году. Тогда команда уступила Италии.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Алания» порадует фанатов победой?
  • «Алания» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Спартак» уверенно расправится с узбеками
  • «Спартак» — «Насаф». Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Медьедович снова обыграет Хюслера?
  • Хюслер — Медьедович. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 15 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Алания — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Спартак — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Хюслер — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Дания (женщины) — Чехия (женщины)
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Целе — Флора
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Моллекер — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тим — Варильяс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Пюник — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры