Саутгейт: Испания была лучшей командой на этом Евро

Наставник сборной Англиивысказался о поражении от Испании (1:2) в финале Евро-2024. Он отметил, что гордится подопечными.

«Испания была лучшей командой на этом Евро. Мы плохо держали мяч, но оставались в деле до последних минут. Я опустошен. Футболисты играли невероятно, я очень ими горжусь. Нам просто немного не хватило.

У нас были шансы, мы могли сравнять счет в концовке. Впрочем, не уверен, что мы были хороши все 90 минут матча», — приводит официальный сайт УЕФА слова Саутгейта.

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Напомним, сборная Англии проиграла в финале Евро и в 2021 году. Тогда команда уступила Италии.