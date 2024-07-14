Уилшир о Ямале: Я никогда не видел ничего подобного

Бывший полузащитниквысказался о 17-летнем полузащитнике сборной

«На днях я обсуждал с отцом Ламина Ямаля. Мы вспоминали мой путь и отличный гол, который я забил в 15 лет, когда играл за резервную команду "Арсенала" "Вест Хэму". Я сместился в центр и пробил в дальний угол ворот. Примерно с этого момента меня стали узнавать, гол попал на YouTube, и Арсен Венгер был в курсе.

Но я сказал папе: "Этот парень, Ямаль, делает такие вещи в полуфинале чемпионата Европы".

Я никогда не видел ничего подобного и не слышал о таком. Да, мы обсуждаем игру Уэйна Руни на Евро-2004, но ему было 18 лет, он уже сформировался. А этот парень только что закончил школу!

Единственная возможная параллель — Пеле, тот, чьей игры я не видел, но тот, кто стал суперзвездой до совершеннолетия.

Величайшие игроки в мире — это те, кто не только знает, как создавать эти судьбоносные моменты, но и когда их создавать. Ямаль, похоже, знает», — сказал Уилшир The Sun.

Сборная Испании повела в финальном матче Евро-2024 против Англии со счетом 1:0. Первый гол у «красной фурии» забил Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля на 47-й минуте. Следите за ходом поединка по этой ссылке.