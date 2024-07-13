Саутгейт: На плечи Кейна легло еще больше ответственности в сборной Англии

Главный тренер сборнойзаявил, что во время чемпионата Европы — 2024 нападающийстал лидером национальной команды.

«Он сильно вырос как лидер. Должен сказать, что в последние несколько недель он проявлял себя особенно здорово. Он как никогда прежде осознавал ценность команды.

Из-за травм мы потеряли нескольких опытных лидеров. Таких как Хендерсон и Магуайр. Так что на плечи Кейна легло ещё больше ответственности, и он отлично справился», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Сборные Испании и Англии встретятся между собой в рамках финала Евро-2024 завтра, 14-го июля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.