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    Корнеев: Испанцы создают очень много моментов

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    Экс-тренер сборной России Игорь Корнеев объяснил причину большого количества забитых мячей сборной Испании на Евро-2024.

    Игорь Корнеев
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    Игорь Корнеев

    «Испания забивает в каждом матче, создает много моментов. Мы видим искрометные розыгрыши. Также испанцы могут отдать мяч и действовать на контратаке. Футболисты сборной Испании ведут такую игру, которая позволяет видеть конкретику в действиях.

    Если есть эпизод, то его нужно заканчивать ударом, — сказал Корнеев в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".

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