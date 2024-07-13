Корнеев: Испанцы создают очень много моментов

Экс-тренер сборной Россииобъяснил причину большого количества забитых мячей сборной Испании на Евро-2024.

«Испания забивает в каждом матче, создает много моментов. Мы видим искрометные розыгрыши. Также испанцы могут отдать мяч и действовать на контратаке. Футболисты сборной Испании ведут такую игру, которая позволяет видеть конкретику в действиях.

Если есть эпизод, то его нужно заканчивать ударом, — сказал Корнеев в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".

Финал чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Англии пройдет 14 июля в 22:00 мск в Берлине на стадионе "Олимпиаштадион".