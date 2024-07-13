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    «Химки» — «Крылья Советов»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Крылья Советов Химки
    В товарищеском матче «Химки» и «Крылья Советов» сыграли вничью 2:2.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    В составе «Химок» забили Антон Заболотный и игрок на просмотре, а за самарцев отличились Амар Рахманович и Владислав Шитов.

    Товарищеский матч
    «Химки» — «Крылья Советов» (Самара) — 2:2 (1:1)
    Голы: Заболотный, 3 (1:0). Рахманович, 14 (1:1). Игрок на просмотре, 62 (2:1). Шитов, 68 (2:2)«Крылья Советов»: Ломаев (Песьяков, 60), Солдатенков (Евгеньев, 46), Рассказов (Лысов, 81. Грибакин, 99), Гапонов (Якуба, 72), Бейл (Печенин, 46), Костанца (Бабкин, 60), Рахманович (Цыпченко, 18. Писарский, 62), Витюгов (Ежов, 72), Ороско (Хубулов, 81. Бобер, 96), Соколов, Гарре (Пушкарев, 81. Попов, 103), Шитов (Иванисеня, 72)Предупреждения: Рассказов, 2. Гарре, 34
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