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    Аргентинец Барко подтвердил свой предстоящий переход в «Спартак»

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    Полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко в ближайшее время станет игроком «Спартака».

    Эсекиэль Барко
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    Эсекиэль Барко

    Барко лично подтвердил, что прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

    «Это было сложное решение, я испытываю смешанные чувства. Уход из "Ривер Плейт" дался мне непросто. Мы принимали решение вместе с семьей.

    Надеюсь, что смогу насладиться новым важным шагом в карьере. У меня новорожденная дочь, которой всего три месяца, мы принимали решение, учитывая и этот момент. В любом случае, я счастлив», — сказал 25-летний футболист, слова которого приводит ESPN.

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    • Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Барко 14 миллионов евро. В столице России игрок будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

    Transfermarkt оценивает стоимость Барко в 9 миллионов евро. В сезоне-2024 он провел за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.

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