Аргентинец Барко подтвердил свой предстоящий переход в «Спартак»

Полузащитник «Ривер Плейт»в ближайшее время станет игроком

Барко лично подтвердил, что прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

«Это было сложное решение, я испытываю смешанные чувства. Уход из "Ривер Плейт" дался мне непросто. Мы принимали решение вместе с семьей.

Надеюсь, что смогу насладиться новым важным шагом в карьере. У меня новорожденная дочь, которой всего три месяца, мы принимали решение, учитывая и этот момент. В любом случае, я счастлив», — сказал 25-летний футболист, слова которого приводит ESPN.

Сообщалось, что «Спартак» заплатит за Барко 14 миллионов евро. В столице России игрок будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год.

Transfermarkt оценивает стоимость Барко в 9 миллионов евро. В сезоне-2024 он провел за «Ривер Плейт» 28 матчей, забил два гола и сделал семь результативных передач.