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    Ван Дейк рассказал о своем будущем после вылета из Евро-2024

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    Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился мыслями по поводу своего будущего.

    Вирджил ван Дейк
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    Вирджил ван Дейк

    «Сейчас у меня нет ни малейшего представления (о своем будущем). Этим летом я тщательно обдумаю, чего я хочу как на клубном уровне, так и в сборной.

    Затем мы снова приступим к работе, но сначала нужно отдохнуть. После такого сезона, в котором произошло много всего, в конце становится эмоционально тяжело, потому что ты понимаешь, что все закончилось», — сказал ван Дейк Goal.

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  • 27/06/2024

    • Напомним, что сборная Нидерландов вылетела в полуфинале Евро-2024, проиграв Англии со счетом 1:2. Ван Дейк провел все 6 матчей на турнире.

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