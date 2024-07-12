Ван Дейк рассказал о своем будущем после вылета из Евро-2024

Защитники сборнойподелился мыслями по поводу своего будущего.

«Сейчас у меня нет ни малейшего представления (о своем будущем). Этим летом я тщательно обдумаю, чего я хочу как на клубном уровне, так и в сборной.

Затем мы снова приступим к работе, но сначала нужно отдохнуть. После такого сезона, в котором произошло много всего, в конце становится эмоционально тяжело, потому что ты понимаешь, что все закончилось», — сказал ван Дейк Goal.

Напомним, что сборная Нидерландов вылетела в полуфинале Евро-2024, проиграв Англии со счетом 1:2. Ван Дейк провел все 6 матчей на турнире.