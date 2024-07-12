Ерохин: За «Краснодар» думать не будем — только за себя и о том, что надо выиграть

Футболиствысказался о предстоящем матче св рамках Суперкубка России.

«Тренерский штаб подбирает тактику и состав так, чтобы использовать наши сильные стороны и слабые стороны соперника. То, как играет "Краснодар", естественно, разбираем — готовились к нему целенаправленно. В команду пришли опытные Смолов и Газинский. Думаю, у соперника тоже есть цель выиграть Суперкубок, несмотря на то, что некоторые игроки еще выступают на Кубке Америки. Но все равно будем отталкиваться от своей игры. За них думать не будем — только за себя и о том, что надо выиграть.

Матчи зрелищные и красивые, иногда с большим количеством мячей, иногда нет. "Краснодар" — команда, которая старается играть в яркий футбол за счет быстрых атак. Поэтому хорошие матчи у них получаются не только с нами, но и в других встречах. Но начало прошлого сезона показало, что они могут играть по‑разному, в зависимости от результата. Так что готовиться надо к разным вариантам развития событий на поле в плане тактики Краснодара», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», начало — в 20:30 мск.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ и выиграл Кубок России. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.