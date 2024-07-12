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    Ерохин: За «Краснодар» думать не будем — только за себя и о том, что надо выиграть

    Футбол Суперкубок России Футбол России Краснодар Зенит
    Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался о предстоящем матче с «Краснодаром» в рамках Суперкубка России.

    Александр Ерохин
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    Александр Ерохин

    «Тренерский штаб подбирает тактику и состав так, чтобы использовать наши сильные стороны и слабые стороны соперника. То, как играет "Краснодар", естественно, разбираем — готовились к нему целенаправленно. В команду пришли опытные Смолов и Газинский. Думаю, у соперника тоже есть цель выиграть Суперкубок, несмотря на то, что некоторые игроки еще выступают на Кубке Америки. Но все равно будем отталкиваться от своей игры. За них думать не будем — только за себя и о том, что надо выиграть.

    Матчи зрелищные и красивые, иногда с большим количеством мячей, иногда нет. "Краснодар" — команда, которая старается играть в яркий футбол за счет быстрых атак. Поэтому хорошие матчи у них получаются не только с нами, но и в других встречах. Но начало прошлого сезона показало, что они могут играть по‑разному, в зависимости от результата. Так что готовиться надо к разным вариантам развития событий на поле в плане тактики Краснодара», — цитирует Ерохина «Матч ТВ».

    Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», начало — в 20:30 мск.

    Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом РПЛ и выиграл Кубок России. «Краснодар» завершил чемпионат России на втором месте.

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