Газзаев о сборной Англии: Если есть результат, значит все правильно

Известный тренерпрокомментировал победу сборнойнад(2:1) в полуфинале Евро-2024.

«Англия играла лучше. После пропущенного гола мы видели, что англичане доминировали до конца матча и добились результата. Я думаю, что это абсолютно закономерно.

Можно говорить, что Англия не показывает какой-то футбол, но она показывает хороший результат.

В таких турнирах, как чемпионат Европы, Лига чемпионов, чемпионат мира, всегда идет игра на результат. И если есть результат, значит все правильно. Потому что результат — это основа всей игры.

Не так ярко играла Англия, но играла на результат. И в итоге мы видим, что она в финале», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В финале сборная Англии встретится с Испанией. Матч пройдет 14 июля в Берлине, начало — в 22:00 мск.