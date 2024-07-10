Стало известно, сможет ли Мората сыграть в финале Евро-2024

Нападающий сборной Испаниисообщил, что сможет принять участие в финале Евро-2024.

После матча с Францией (2:1) в полуфинале Мората столкнулся со стюардом, который пытался остановить болельщика, пытавшегося прорваться к игрокам испанской сборной. После этого инцидента Альваро начал хромать.

По словам Мораты, он избежал избежал травмы и готов сыграть в решающем матче Евро.

«Просто желтая карточка стюарду, и все», — сказал футболист, слова которого передает Marca.

Во втором полуфинале 10 июля встретятся сборные Англии и Нидерландов. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.