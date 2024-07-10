Мбаппе пройдет еще один медосмотр в «Реале» из-за перелома носа

Нападающийи сборнойпройдет дополнительный медосмотр. Об этом сообщает Marca.

Стало известно, что в результате медосмотра в «Реале» определят необходима ли футболисту операция на носе. Медобследование состоится 16-го июля.

Напомним, что в 1-м туре на Евро-2024 Килиан Мбаппе, выступая за сборную Франции, сломал нос во время столкновения с защитником соперника. После этого форвард пропустил 1 матч группового этапа. Сборная Франции вылетела в полуфинале Евро-2024, проиграв Испании со счетом 1:2.

Мбаппе провел 5 матчей на чемпионате Европы 2024-го года, забил гол и сделал голевую передачу.