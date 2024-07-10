Алаев рассказал о проблемах махачкалинского «Динамо» перед началом сезона РПЛ

Президент РПЛвысказался о дебюте махачкалинскогов высшем дивизионе российского футбола.

«Уверен, что ничего не омрачит дебют Махачкалы в РПЛ. Скоро поеду туда, посмотрю готовность системы пропуска болельщика. Уверен, что всё будет хорошо.

Там есть проблемы с газоном. Комиссия не очень довольна. Но надеюсь, что тоже всё будет хорошо», — передает слова Алаева Чемпионат.

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории сыграет в российской Премьер-лиге. По итога сезона 2023/2024 команда заняла 2-е место в таблице Первой лиги с 61-м очком в активе.