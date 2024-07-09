Марко Барони: Назначение в «Лацио» — пик моей карьеры

, в летнее межсезонье возглавивший римский, прокомментировал, как себя чувствует во главе именитого клуба.

«Мы должны усердно работать прямо сейчас, я унаследовал команду с культурой работы, нам просто нужно будет усилить ценности, что для меня очень важно. Это наивысший момент в моей карьере, у меня есть решимость и желание, я люблю вызовы», — цитирует Барони официальный сайт «Лацио».

В прошлом сезоне 60-летний специалист работал с «Вероной» и сохранил ей место в Серии А, несмотря на финансовые сложности и распродажу ведущих игроков. Также Барони работал с «Лечче», «Реджиной», «Кремонезе» и другими клубами низших дивизионов.

Календарь и таблица Серии А

В прошлом сезоне в Серии А «Верона» заняла 13-е место, а «Лацио» финишировал на 7-й строчке.