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    Мостовой: Такие люди, как Тедеско, не знают стыда

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой объяснил, почему Доменико Тедеско не имеет права занимать пост главного тренера сборной Бельгии.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    Сборная Бельгии под руководством Тедеско проиграла Франции (0:1) в 1/8 финала Евро-2024.

    «Кто-то мне привел слова Влада Радимова — дескать, Тедеско обязан уйти сам, потому что сборная Бельгии не должна играть в такой футбол.

    Да я, Александр Мостовой, говорю об этом давным-давно! Как сборную Бельгии с такими футболистами может возглавлять случайный человек?!

    Команду с такой историей — которую возглавляли когда-то Раймон Гуталс и Ги Тис? Я был в шоке уже от назначения, это нонсенс.

    Он в 38 лет, не игравший, садится на лавку — и как выглядит на фоне Роналду и Пепе, играющих на этом чемпионате? Главное, ему не стыдно — такие люди не знают стыда!

    Лично мне было бы стыдно явиться с конспектом и тренировать команду в гандболе, например. А ему — нет.

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    • Таких персонажей раскусили — ну ладно, пошел дальше. Разумеется, сейчас он должен собрать диски с компьютерными играми, свернуть конспекты и сказать: "Извините, я ухожу". Человек футбола сделал бы так. Но я не удивлюсь, если попытается зацепиться. Еще заработать.

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    • Все, мне надоело говорить про Тедеско на этом чемпионате — слава Богу, он свою работу закончил. Виноват-то даже не Тедеско. Он просто не умеет иначе. Виноваты люди, которые его притащили в сборную!», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

    Ранее 38-летний Тедеско возглавлял московский «Спартак».

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