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    Стала известна сумма, за которую «Ювентус» готов продать Кьезу

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    Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

    Федерико Кьеза
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    Федерико Кьеза

    Как сообщает журналист Ромео Агрести, руководство «старой синьоры» готово продать Кьезу за 30 млн. евро. Главный тренер команды Тьяго Мотта не видит полузащитника в составе.

    В прошедшем сезоне Кьеза провел за «Ювентус» 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

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    • К тому же, полузащитник выступал за сборную Италии на Евро-2024, в 4-х встречах Кьеза не отметился результативными действиями. Национальная команда вылетела в 1/8 финала турнира, проиграв Швейцарии со счетом 0:2.

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