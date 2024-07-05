Стала известна сумма, за которую «Ювентус» готов продать Кьезу

Полузащитникможет покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Ромео Агрести, руководство «старой синьоры» готово продать Кьезу за 30 млн. евро. Главный тренер команды Тьяго Мотта не видит полузащитника в составе.

В прошедшем сезоне Кьеза провел за «Ювентус» 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

К тому же, полузащитник выступал за сборную Италии на Евро-2024, в 4-х встречах Кьеза не отметился результативными действиями. Национальная команда вылетела в 1/8 финала турнира, проиграв Швейцарии со счетом 0:2.