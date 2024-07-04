Гюндоган: Нет ни одной причины, почему мы не должны быть уверенными в себе

Полузащитник сборнойподелился мыслями перед матчем 1/4 финала Евро-2024 с

«Нет ни одной причины, почему мы не должны быть уверенными в себе. У нас отличная команда, у нас есть чёткие планы и идеи, которые мы эффективно претворяем в жизнь на поле.

Кроме того, наши связки внутри команды отлично налажены. На поле все замечательно понимают друг друга», — приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч между сборными Испании и Германии состоится завтра, 5-го июля в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.