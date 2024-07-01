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    Рангник: Я говорил, что мы дойдем до финала Евро-2024 или даже станем чемпионами

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    Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник оценил перспективы команды на Евро-2024.

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «В начале турнира я говорил, что мы дойдём до финала или даже станем чемпионами. Я не думаю, что это очень вероятно, но также и не думаю, что это совершенно невозможно. Всё ещё верю в такой расклад.

    Вчера я смотрел матч Испании. Помимо отличных качеств, они тоже играют тактически на очень высоком уровне, с очень высоким прессингом, на выдающемся уровне играют в переходных фазах. Мы видим, что всё это реалистично. Есть только один способ продвинуться дальше, и это сосредоточиться на следующем матче, и тогда мы посмотрим, как далеко нас заведёт этот путь», — приводит слова Рангника Sport.es.

    Австрийцы в 1/8 финала встретятся со сборной Турции.

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