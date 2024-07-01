Киммих: Испания — это команда, которая хочет контролировать игру

Защитник сборной Германииподелился ожиданиями от матча с Испанией на Евро-2024.

«Испания — это команда, которая хочет контролировать игру. Но мы тоже этого хотим. Нам нужны динамизм, смелость и сила.

Надеюсь, у нас также будет преимущество домашней команды. В конце концов, наша ответственность на поле — сделать, чтобы болельщики были с нами. Наша цель — это, безусловно, победить Испанию и двигаться дальше.

Испания до сих пор играла очень хорошо, у нас тоже были хорошие игры. Это будет тяжелая игра для обеих команд. Конечно, есть и более простые жеребьевки, но, если вы хотите выиграть турнир, обойти Испанию невозможно. Но я также не думаю, что Испания будет рада получить нас в качестве соперников.

Календарь и таблица Евро-2024

У них два хороших игрока на флангах. Будет очень интересно, нам предстоит находить решения всей командой, но наверняка будет борьба один на один. Посмотрим, что произойдет», — цитирует Киммиха Bayern & Germany.