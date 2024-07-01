Дополнительное времяПортугалия — СловенияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуПортугалия — Словения. Онлайн
  • 23:19
    • Синнер пробился во второй круг Уимблдона
  • 23:09
    • Мирра Андреева уступила Бренде Фрухвиртовой в первом круге Уимблдона
    Все новости спорта

    Киммих: Испания — это команда, которая хочет контролировать игру

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Испании Футбол Испании
    Защитник сборной Германии Йозуа Киммих поделился ожиданиями от матча с Испанией на Евро-2024.

    Йозуа Киммих
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йозуа Киммих

    «Испания — это команда, которая хочет контролировать игру. Но мы тоже этого хотим. Нам нужны динамизм, смелость и сила.

    Надеюсь, у нас также будет преимущество домашней команды. В конце концов, наша ответственность на поле — сделать, чтобы болельщики были с нами. Наша цель — это, безусловно, победить Испанию и двигаться дальше.

    Испания до сих пор играла очень хорошо, у нас тоже были хорошие игры. Это будет тяжелая игра для обеих команд. Конечно, есть и более простые жеребьевки, но, если вы хотите выиграть турнир, обойти Испанию невозможно. Но я также не думаю, что Испания будет рада получить нас в качестве соперников.

    Календарь и таблица Евро-2024

    У них два хороших игрока на флангах. Будет очень интересно, нам предстоит находить решения всей командой, но наверняка будет борьба один на один. Посмотрим, что произойдет», — цитирует Киммиха Bayern & Germany.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не станут тянуть с результатом
  • Румыния — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Нас ждет самый результативный матч Евро-2024?
  • Австрия — Турция. Прогноз и ставки
  • 3.04
    •
  • Выйдет ли Панама в плей-офф Кубка Америки?
  • Боливия — Панама. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьФрибет €20 + ТВ-трансляции Евро и Кубка Америки ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Румыния — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Австрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Боливия — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч США — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Рублев — Комесана
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Гояс — Америка Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ахмат — Челябинск
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры